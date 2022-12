Ecco cosa devi sapere sul trend di TikTok #datingwrapped | che non è solo femminile e non si intitola «Ecco quanti me ne sono fatti»

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ildating wrapped dimette alla gogna i ragazzi? No, o meglio, sì per alcuni. Ilè molto semplice: riprendendo lo #SpotifyWrapped, gli utenti diche lo seguono si filmano mentre condividono le proprie statistiche sulle frequentazioni di questo 2022, il tutto racchiuso in una bella (e amatoriale) presentazione di Microsoft PowerPoint o di Canva. Alcuni di questi dati includono il numero dei primi appuntamenti, il luogo in cui siincontrati, il tipo di attività svolte durante l’appuntamento e il numero di appuntamenti con una sola persona. Per aggiungere un po’ di pepe in più, alcuni hanno incluso anche il numero di persone che hanno scaricato nell’ultimo anno e per quante personestate male. Ora l’hashtagha 37,5 ...