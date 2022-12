“È vero che tu e Hamsik ritornate a Napoli?” | sentite la risposta di Cannavaro! VIDEO

TGLA7

... a dire il. Ho smesso di bere sei anni fa, quindi non ho il coraggio liquido. Ho solo il coraggio secco." Riguardo la sua precedente e intensa vita amorosa chiude spiegandoogni storia ha ...e proprio falco del Cremlino , l'uomopiù di tutti in questi mesi ha utilizzato le parole e le minacce più dure contro Kiev e l'occidente, Medvedev ha discusso col presidente cinese della ... E' vero che il Governo vuole abolire lo SPID Fuori dall'Allianz Stadium è apparso uno striscione per sostenere l'uomo che ha alzato l'ultima Champions da capitano nel 1996 ...(Adnkronos) – “Per quanto ci riguarda, al di là delle turbolenze che sicuramente hanno creato non pochi problemi di approvvigionamento delle materie prime, per il Gruppo Marican la trasformazione sost ...