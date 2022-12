E' una manovra di marchette Renzi contro la legge di bilancio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Matteosi scaglialadiin via di approvazione. Secondo il leader di Italia Viva, la Finanziaria la Finanziaria sarebbe un'insieme di. Poicritica l'abolizione della 18App che era stata una sua iniziativa. «Non hanno sfasciato i conti: questo è il risultato migliore. Sul resto vedo una collezione dida far impallidire le manovre della Prima Repubblica. Almeno lì c'era un'idea di Paese. Dare i soldi ai presidenti delle società di serie A, che si sono dimostrati incapaci, togliendo gli inventivi culturali per i diciottenni, è il simbolo della follia di questa». Così Matteoin un'intervista al quotidiano "La Stampa". A proposito della 18App,dice: ...

Agenzia ANSA

...ore dalla Commissione Bilancio della Camera che sta esaminando a tappe forzate la2023 che sbarcherà domani nell'aula di Montecitorio e voterà la fiducia venerdì con l'obiettivo di...Nelle more del cantiere sullasi va definendo anche la modifica del cosiddetto bonus diciottenni, la dazione di 500 euro ... Uno strumento su cui, nel corso degli anni, era maturatanutrita ... Manovra, emendamenti in Commissione. Pella:"Nessuno scudo penale per i reati fiscali" - Politica Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Slitta l’arrivo in aula a Montecitorio del testo modificato. Spese per il Pos, spunta una tassa sugli extraprofitti bancari ...