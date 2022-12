È scomparsa Lidia Nobili

Leggi su sabinaonline

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ROMA –è deceduta. Era ricoverata all’Ospedale Agostino Gemelli di Roma in terapia intensiva, a seguito di un’emorragia cerebrale che l’aveva colpita ore prima alle prime ore del mattino. Il messaggio di Fratelli d’Italia «Il direttivo provinciale e il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia esprimono cordoglio e vicinanza alla famiglia Iacoboni –per la prematuradella cara. Da sempre attiva nella vita comunitaria di Rieti, come amministratrice capace e appassionata dirigente politica. Il suo impegno nel mondo della scuola, in quello dello sci, come imprenditrice e insegnate amatissima è stato di esempio per tantissimi concittadini. Lascia un vuoto incolmabile come amica e come dirigente politico. A Dio.» L'articolo proviene ...