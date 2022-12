“È morto” Il suo nome legato a particolari vicende italiane

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Se n’è andato all’età di 88 anni l’uomo dei misteri, Federigo Mannucci Benincasa l’ufficiale dei carabinieri che per 20 anni, dal 1971 al 1991, fu capocentro a Firenze del Sismi: i servizi segreti italiani. Il suoai presunti depistaggi per l’inchiesta sulla strage di Ustica e di Bologna. Dopo un lungo iter processuale era stato assolto dalle accuse. Stesso destino ebbe un secondo processoa al ritrovamento, nel 1993, “di fucili mitragliatori e di 5.000 proiettili in un monolocale all’interno di un palazzo del centro storico di Firenze”, scrive Repubblica. Ustica e Bologna rappresentano due dei momenti più cupi e misteriosi della storia repubblicana. L’ex estremista Marco Affatigato, che doveva essere incolpato tramite una falsa segnalazione, racconta a proposito di Bologna: “Il tenente colonnello Mannucci ...

