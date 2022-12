“È morto anche lui” Musica in lutto per la tragica scomparsa dell’amato cantante

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Una vera e propria stella mondiale dellasi è spenta per sempre. Ma continuerà a risplendere e ad essere ricordato grazie ai successi che ha scritto assieme alla sua mitica band, The Specials. Terry Hall è stato il loro leader edin queste ultime ore lasciando orfani milioni e milioni di fedelissimi estimatori. Con i The Specials ha indubbiamente scritto un importante ed indimenticabile capitolo di storiale che resterà impresso negli annali del settore, ma soprattutto nel cuore dell’infinità di fan che Terry Hall si era guadagnato negli anni. Anni che hanno segnato una carriera incredibile, iconica. Èdi malattia.nella, addio a Terry Hall dei The Specialist Non era un giovincello, ma non era neanziano e ...