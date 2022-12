E’ morto Alberto Asor Rosa | storico della letteratura e intellettuale militante

Agenzia ANSA

Asor Rosa , il celebre storico della letteratura italiana, critico letterario e docente, èall'età di 89 anni a Roma in seguito ad un arresto cardiaco dopo anni di lotta contro problemi ...Lungo spazio dedicato al funerale dell'attoredomenica nella puntata di Storie Italiane andata in onda oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, ... mentre ieri è stato ospite diMatano a La vita ... Addio a Alberto Asor Rosa, l'intellettuale battagliero L'italianista, per eccellenza, se ne è andato. Alberto Asor Rosa si è spento oggi a Roma, dove era nato 89 anni fa e dove per lunghi anni aveva insegnato letteratura italiana all'Università "La ...Storico della letteratura e saggista italiano, è morto a 89 anni Alberto Asor Rosa, romano di nascita ma toscano d’adozione... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...