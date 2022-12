E’ morto Alberto Asor Rosa | l’Italia piange l’intellettuale battagliero

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Roma – Il più celebre ”palindromo” della letteratura italiana,oggi a Roma ad 89 anni – era intellettuale, operaista, sempre in bilico tra studio e lotta sociale uscito tante volte dal partito comunista sbattendo la porta, non c’era niente di piu’ distante da lui dell’immagine classica delorganico. “Doveva uscire questo venerdì. Sembrava stesse meglio ma ha avuto un improvviso arresto cardiaco. Negli ultimi due anni mio padre ha avuto una salute traballante dovuta a problemi cardiaci e polmonari” spiega Angela, una delle due figlie, con la sorella Laura. Era nato a Roma il 23 settembre 1933, per diplomarsi al Liceo Classico Augusto di Roma, si è poi laureato alla Sapienza, relatore ...

... "La politica Oggi è una cosa mediocre che siamo costretti a subire"Asor Rosa è: addio al grande studioso della letteratura italiana Il regime abita ancora qui ...Peccato che la volontà di rimanere al centro della scena lo abbia portato a imbarcarsi in imprese inadeguate al suo profilo Sullo stesso argomento: ÈAsor Rosa Ha detto un grande ... E' morto Alberto Asor Rosa, storico della letteratura e saggista Con molta tristezza dobbiamo dare la notizia diffusa 3 ore or sono da ANSA: la morte di un intellettuale che tutti conosciamo, non fosse altro che perché compare nei libri scolastici, quindi tutti noi ...Il nuovo anno della Rai comincia (come ormai consuetudine) all'insegna della danza. Roberto Bolle torna in tv con Danza Con Me, in onda in prima serata il 1° gennaio 2023 su Rai 1. Danza ...