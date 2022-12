È morto Alberto Asor Rosa | il più autorevole esperto di letteratura italiana ed ex deputato Pci

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Si è spento a 89 anni, italianista, critico letterario, ma soprattutto un intellettuale sempre impegnato a sinistra e per anni esponente di spicco del Pci. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Repubblica, che non scrive però quali siano le cause di morte. Nato a Roma nel 1933, il saggista si è concentrato soprattutto sul rapporto trae ideologie politiche. Ha diretto laEinaudi (1982-1991) ed è stato professore diall’Università La Sapienza di Roma. Di chiara ispirazione marxista,è considerato uno dei maggiori intellettuali del ‘900, sostenitore convinto dell’idea che l’intellettuale non dovesse essere integrato col Potere ...