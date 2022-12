Domenica In | Mara Venier in gravi condizioni | cosa sta succedendo alla conduttrice?

Today.it

Venier con la suain sarà in onda addirittura in diretta il giorno di Capodanno, il 1° gennaio, per passare con il pubblico questa prima2023. Infine, Italia Sì vede confermato ...Capita spesso che si emozioni nelle storie raccontate nello studio di 'In'. Negli scorsi mesiha presieduto la c erimonia di matrimonio di Alberto Matano , suo carissimo collega e amico. Domenica In, gli ospiti di Mara Venier il 18 dicembre 2022: scaletta e anticipazioni La padrona di casa di Domenica In, Mara Venier, ha dichiarato di aver contratto una brutta influenza. Tuttavia, le sue condizioni sembrano essere peggiorate. Ecco cos'è successo.Il palinsesto di Rai 1 non va in vacanza: tutti i programmi in onda in settimana non subiranno variazioni, compresa Domenica In che a Capodanno sarà in diretta.