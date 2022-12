De Zerbi | 'Ecco cosa ho fatto nella pausa al Brighton' VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) L'allenatore italiano del, Roberto Deha raccontato in conferenza stampa come abbia approfittato dellaper spiegare...

Fortementein.com

Commenta per primo L'allenatore italiano del Brighton, Roberto Dedopo aver visto il suo centrocampista Alexis Mac Allister trionfare con l'Argentina ai Mondiali in Qatar: 'Gli ho scritto tanti messaggi'.Dalla Serie A alla Premier , fino alla Liga , Bundesliga e Ligue 1quando si torna in campo e ... che ha una striscia aperta di cinque vittorie consecutive, mentre il Brighton di Deè ... Stash confessa l'ossessione di Rudy Zerbi nei treni. "Ecco cosa fa..." Sport - Commenta per primo L'allenatore italiano del Brighton, Roberto De Zerbi dopo aver visto il suo centrocampista Alexis Mac Allister trionfare con l'Argentina ai ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...