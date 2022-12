Davide Rebellin | i funerali verranno celebrati il 23 dicembre a Lonigo

Centro Meteo italiano

I funerali disi terranno venerdì 23 dicembre alle ore 10 nel Duomo di Lonigo. L'ex campione vicentino 51enne è morto il 30 novembre a Montebello dopo essere stato travolto da un tir mentre si ...Un video di denuncia che ha voluto condividere in un momento drammatico per il ciclismo, a lutto per l'investimento che ha portato alla morte di: l'autopsia ha confermato il decesso ... Morte Davide Rebellin, arriva la triste conferma dall'autopsia: 'È stato...' LONIGO (VICENZA) - L'addio a Davide Rebellin il prossimo 23 dicembre. Si terranno venerdì alle ore 10, nel Duomo di Lonigo i funerali di Davide Rebellin, l'ex campione ...VICENZA - È stata effettuata nel pomeriggio di oggi, 19 dicembre, nell'ospedale di Vicenza, dall'anatomopatologo Vito Cirielli, l'autopsia di Davide Rebellin, ...