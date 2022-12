Dana Saber litiga con la Murgia | Micol Incorvaia e Oriana Marzoli | volano stracci al GF Vip – VIDEO

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)dopo essere entrata nella Casa del Grande Fratello Vip ha giàto con la maggior parte degli inquilini. Prima Patty, poi Milena e lae per finire ancheconCon lahato dopo essersi confrontata con Antonella Fiordelisi ed infatti, guarda caso,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello

ha litigato pure con Oriana Marzoli : Chi ti ha detto niente Milena non appartiene a nessun gruppo. Ma chi ti ha attaccato Non ho parlato male di te in Confessionale ma mi è sembrato ...Stanno per crollare altarini al Grande Fratello Vip 7 Il Natale si avvicina, eppure la magia natalizia non sembra aver portato serenità nella Casa di Cinecittà. Da una parte c'è unache si sta rivelando una vera mina vagante, e dall'altra c'è Giaele De Donà che rischia di vedere crollare degli altarini. Antonino Spinalbese è esploso ed è stato protagonista di un'accesa ... Scintille tra Dana Saber e Nicole Murgia - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 Dana Saber litiga con la Murgia, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli: volano stracci al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo.Mentre Dana Saber spiazza tutti con un atteggiamento che fa pensare, Spinalbese minaccia De Donà di svelare la loro verità ...