Da chi era stipendiato Avramopoulos | altro scandalo | la Ue cade a pezzi

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Cinquemila euro al mese.che ruolo "onorario": certo, ufficialmente lo era, ma l'ex commissario europeo per le Migrazioni, il greco Dimitris, dalla Ong presieduta da Antonio Panzeri era ben. Cinquemila euro al mese sono 60 mila all'anno. Eieri ha dichiarato di essere statoproprio per un anno dalla Fight Impunity, «da febbraio 2021 a febbraio 2022», e che dopo aver «visto che l'attività dell'organizzazione era notevolmente diminuita» ha chiesto «la fine dell'indennizzo». Stando al numero di convegni della Ong da febbraio 2022 in avanti non risulta che l'attività sia «notevolmente diminuita»: solo gli eventi pubblicati sul sito da fine febbraio a fine giugno sono 8, tra Roma e l'Ue. Che ci sia stato anche dell', ...