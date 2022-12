“Crolla l' immagine della sinistra” I sondaggisti vedono nero per il Pd dopo lo scandalo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Quanto peserà sul Partito democratico loQatargate? A rispondere alla domanda sono i dueRenato Mannheimer e Antonio Noto. “Lodel Qatargate costerà molto al Partito democratico per vari motivi. Innanzitutto perché il Pd, come buona parte, ha costruito la propria identità sull'idea morale di una superiorità antropologica. Facendo una media degli ultimi sondaggi il Pd oggi sta tra il 14 e il 15%”, dice Mannheimer, che poi spiega come “Qatargate mostra che elementi di corruzione possono esistere in tutti i partiti. Fare quindi una certa. Nel frattempo in un partito dilaniato dalla crisi e dai conflitti interni, non sembra esserci una reazione e lo ...