Croazia | Brozovic canta un coro neonazista | è bufera

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Scoppia il caso Marcelo. Il centrocampista dell'Inter, insieme a Dejan Lovren, difensore ex Liverpool oggi in Russia allo Zenit San Pietroburgo, è stato infatti ripreso in un video in cui, per festeggiare il terzo posto della sua...

Calciomercato.com

Un caso politico investe lae, in particolare, Marceloe Dejan Lovren. I due sono stati ripresi in un video di festeggiamenti nel ...Bufera su Marceloe la. Nelle ultime è diventato virale un video dei festeggiamenti che riprende alcuni giocatori della nazionale, tra cui il centrocampista dell'Inter, mentre gridano "Za dom spremni" (... Inter, Brozovic con la Croazia canta un coro neonazista VIDEO Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Brozovic Lovren canto fascista, nel 2014 il croato Simunic fu squalificato per 10 giornate dalla FIFA per un episodio simile ...