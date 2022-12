Covid | Oms | Molto preoccupati per la situazione in Cina - Si temono nuove mutazioni

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La- La decisione di abbandonare la politica 'zero' all'inizio di dicembre e di rimuovere la maggior parte delle restrizioni in vigore dal 2020 a seguito delle proteste della gente ...

... sono arrivati i dati della Banca mondiale che ha nettamente abbassato le sue previsioni di crescita per la Cina per quest'anno e per il 2023 a causa di 'rischi significativi' legati al, ...Il capo dell'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto a Pechino informazioni dettagliate sulla gravità della situazione. Ma le autorità cinesi hanno dichiarato che nessuna persona è morta a ... Covid, secondo l’Oms la fine della pandemia è vicina. Ma rimane l'incognita Cina Dopo un mese di crescita continua, con l'arrivo dell'inverno si inverte la curva dei ricoveri Covid. Il report Fiaso e il monito Oms ...L'Oms è "molto preoccupata" per la situazione del Covid in Cina, alle prese con una nuova ondata di casi. Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, n ...