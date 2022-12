Covid oggi Toscana | 1 099 contagi e 15 morti | bollettino 21 dicembre

Sky Tg24

ha consolidato i guadagni. Guardando l'intera curva delle scadenze, notiamo come i ... Nel decennio pre -, accadde qualcosa che era immaginabile solo in teoria, ovvero che chi prestava ...L'amministrazione comunale non ha adspeso il finanziamento di oltre 174.000 per i Centri ...di superare paure e traumi che hanno purtroppo sconvolto le loro vite a causa della pandemia da... Covid e influenza, le news. Usa temono che ondata Cina possa causare mutazioni. LIVE Firenze: Sono 1.099 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 199 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 900 con test rapido. Il numero dei contag ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...