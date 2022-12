Covid oggi Italia | giù ricoveri ordinari ma crescono intensive +13%

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – Calano i, con una riduzione del 9,8% nell’ultima settimana. La curva cambia segno dopo le ultime 4 settimane in continua crescita: +4,6% il 13 dicembre, +15% il 6 dicembre, +19,5% il 29 novembre, +24% il 22 novembre. È quanto emerge dalla rilevazione degli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazionena della aziende sanitarie e ospedaliere, fatta il 20 dicembre. Nella settimana monitorata, in particolare, sono in calo solo inei reparti: -10,8%. Mentre nelle terapiesi assiste a un lieve incremento del numero dei pazienti, +13,2%. Di questi il 18,6% non è vaccinato e ha un’età media di 61 anni, rispetto ai 73 anni di età media dei soggetti vaccinati in rianimazione. Analizzando il ...

Firenze: Sono 1.099 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 199 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 900 con test rapido. Il numero dei contag ...