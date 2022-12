Covid e influenza | news di oggi Oms ' molto preoccupata' per la situazione in Cina LIVE

la Repubblica

...si sa in questo periodo gli italiani stanno facendo i conti con una brutta epidemia di... in quanto era risultato positivo al. Per la Venier non si tratta comunque di nulla di ...Allarme dei medici del pronto soccorso. La somma dei casi distanno mettendo in ginocchio le strutture d'emergenza del Paese. E la ricetta sarebbe sempre la stessa: potenziare le strutture del territorio. Nelle ultime settimane 'c'è una ... Covid, australiana, sinciziale e gli altri: ecco i virus dell'inverno che incombono sul Natale Tripla epidemia da Covid, influenza e bronchiolite in Europa. In Francia governo raccomanda di aumentare le vaccinazioni e di usare la mascherina ...Milano, 21 dic. (Adnkronos Salute) - Perché Covid-19 colpisce in forme lievi la maggior parte dei bambini, mentre alcuni pazienti in età pediatrica ...