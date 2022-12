Covid Cina | l' Oms | la nuova ondata mette in dubbio la fine globale della pandemia

La scorsa settimana il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità si era detto fiducioso sul termine nel ...Per approfondire: La donna simbolo delle proteste in, rinchiusi per settimane: si ribellano, caos inLadimostra: il "Zero" non può reggere Infatti, l'articolo in oggetto, ...Nel suo bilancio ufficiale delle vittime legate al Covid-19 la Cina conta soltanto i decessi per polmonite o insufficienza respiratoria. Lo riferisce Wang ...Il Paese affronta la prima delle tre ondate di virus previste Secondo un nuovo studio del Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, la brusca uscita della Cina dalle restrizioni ...