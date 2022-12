Covid Cina | Bassetti | “Rischia di diventare serbatoio di nuove varianti”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) – “La situazione inpreoccupa tutti, non solo l’Oms. C’è il rischio che diventi ildipiù resistenti. In un Paese poco vacto e dove il virus circola, c’è questo pericolo. Oggi le proiezioniper quel Paese ci dicono che forse in prospettiva ci potrebbe essere il 50% della popolazione contagiata, parliamo di 4-500 milioni di casi e probabilmente, anche con una letalità bassa di Omcron, almeno 1 milione di morti”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, commentando quanto affermato oggi dall’Organizzazione mondiale della sanità, che si dice “molto preoccupata per l’evolversi della situazione in, con un aumento ...

18.50, Pechino: nessun nuovo decesso Replicando alle preoccupazioni dell' Oms circa l'aumento dei decessi pernel paese, laha affermato di non avere registrato decessi dovuti al virus dopo aver modificato i criteri di conteggio. Pechino sostiene di avere registrato un totale di 7 morti, tutti ...18.30 Oms:molto preoccupata perin"L'Oms è molto preoccupata per l'evoluzione della situazione in". Lo ha detto riferendosi alla nuova ondata di contagi da- 19 il direttore generale dell'Oms, Ghebreyesus. Per ...La stella dello Zambia, esclusa dalla Coppa d’Africa per un alto tasso di ormoni maschili, sarà ammessa al prossimo torneo iridato: “Non vediamo l’ora di accoglierla” ...Covid-19, la decisione della Cina di abbandonare la politica "zero Covid" all'inizio di dicembre si è trasformata in un boomerang. L'allarme dell'Oms sulla situazione di Pechino.