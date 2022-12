Covid | Bassetti propone “Uno scambio con la Cina | noi li aiutiamo con i vaccini e loro ricambiano con l’energia”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Solitamente cauto e contenuto, stavolta ha deciso di commentare quanto affermato oggi dall’Organizzazione Mondiale della S, che ha annunciato di essere “molto preoccupata per l’evolversi della situazione in, con un aumento delle segnalazioni di casi gravi di-19”, il direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, Matteoha replicato che “La situazione inpreoccupa tutti, non solo l’Oms. C’è il rischio che diventi il serbatoio di nuove varianti più resistenti. In un Paese poco vacto e dove il virus circola, c’è questo pericolo. Oggi le proiezioniper quel Paese ci dicono che forse in prospettiva ci potrebbe essere il 50% della popolazione contagiata, parliamo di 4-500 milioni di casi e probabilmente, anche con una ...

Adnkronos

...da quando il governo ha allentato le restirizoni mirate al raggiungimento di una Nazione '... Le parole del professor MatteoAnche il professore ligure Matteoha espresso le sue ...Ricetta elettronica via sms e email: arriva la proroga di un annoin Cina,: siamo preoccupati ' La situazione in Cina preoccupa tutti, non solo l'Oms. C'è il rischio che diventi il ... Covid, test rapido prima di cenone Natale: cosa dicono Bassetti, Crisanti, Gismondo Covid, Oms: "Molto preoccupati per la situazione in Cina". Si temono nuove mutazioni. Bassetti: "Non credo si possa tornare indietro" ...Il Covid sta letteralmente paralizzando la Cina. L'OMS chiede informazioni a Pechino, ma il governo dice che è impossibile dare dati precisi.