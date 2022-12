Costa Smeralda | la nave da crociera che ospiterà il «secondo palco» di Sanremo 2023

Agenzia ANSA

Una struttura ricettiva della, valutata in 1,7 milioni di euro, è stata messa sotto sequestro su ordine della Procura di Bari. Nell'inchiesta sono indagate quattro persone con l'accusa di riciclaggio. Stando agli ...Disposizione del Gip del Tribunale di Bari dopo accertamenti della Guardia di Finanza Di: Redazione Sardegna Live Una struttura alberghiera a Olbia, in, del valore di 1,7 milioni di euro, è stata sequestra su disposizione del Gip del Tribunale di Bari. Nell'inchiesta sono indagate quattro persone con l' accusa di riciclaggio. ... Sequestro hotel in Costa Smeralda, 4 indagati per riciclaggio Una struttura ricettiva della Costa Smeralda, valutata in 1,7 milioni di euro, è stata messa sotto sequestro su ordine della Procura di Bari. Nell’inchiesta sono indagate quattro persone con l’accusa ...Sequestrato albergo in Costa Smeralda: 4 denunce per riciclaggio. Indagati anche nel Barese. La struttura alberghiera, del valore di 1,7 ...