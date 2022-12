Così il direttore finanziario del Fondo smonta il complottismo della destra sul Mes

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Forse ora che siamo ufficialmente “un caso” a livello Europeo, Giorgia Meloni accetterà di accantonare la paccottiglia propagandistica con cui finora ha giustificato la su ostinata contrarietà al Mes. In un’intervista di due giorni fa all’emittente statunitense Cnbc, ildelsalva stati, il lussemburghese Kalin Anev Janse, s’è ritrovato a dover commentare per buona parte del suo intervento le posizioni del governo sovranista di Roma. “L’Italia s’è impegnata a ratificare il nuovo trattato, e probabilmente necessiterà di un po’ di tempo per farlo. Ma gli italiani – ha spiegato Janse – hanno anche visto i benefici del Mes nel generare una stabilità finanziaria nell’Eurozona. Se il Mes non ci fosse, avremmo potuto ritrovarci in una crisi ben più profonda”. Quanto ai dettagliriforma, ...