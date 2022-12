Cosa succede dopo l’esplosione nel principale gasdotto russo verso l’Europa

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È il“sentiero”ilesploso ieri in Russia, ovvero una sezione dell’Urengoy-Pomary-Uzhgorod. Lungo 4.500 chilometri, trasporta il gas dal giacimento di Urengoy, nella Siberia nord-occidentale, fino all’Ucraina e da lì in Ue. La prima conseguenza? Il prezzo del gas prima alle stelle, ma poi calmierato: più in generale la consapevolezza che il tema della sicurezza delle pipeline si somma alle possibili reazioni geopolitiche sul tavolo internazionalel’accordo europeo sul tetto al prezzo.La deflagrazione ha ucciso tre addetti alle riparazioni. Secondo il governatore della Chuvashia, Oleg Nikolayev, non è chiaro quanto tempo ci vorrà per riparare la sezione deltagliata dal. La ...