COP 15 | proteggere il 30% della biodiversità entro il 2030

Corriere della Sera

...dei paesi allo stesso tempo più poveri finanziariamente e più ricchi di biodiversità da. ... una procedura al limite dell illegalità per un contesto attento al cerimoniale come le. Nessun ...La parte più significativa dell'intesa è l' impegno ail 30% delle terre e delle acque ...15, accordo storico per la protezione della biodiversità Il megapiano USA per l'ambiente ... Cop 15, raggiunto l’accordo: proteggere il 30% del Pianeta entro il 2030 e tutelare i popoli indigeni Un Natale senza anguille Se continuiamo a portarne in tavola più di quelle che ogni anno si riproducono, non mancherà molto. La pesca incontrollata, la degradazione degli habitat marini e l’inquiname ...Nonostante la riluttanza di alcune nazioni, l'incontro sul clima COP15 ha raggiunto un obiettivo cruciale per la protezione della fauna selvatica globale.