Comunità energetiche | gli edifici scolastici al centro del progetto | Roma vuole installare gli impianti green sui tetti delle scuole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La scuola diventa protagonista di una rivoluzione energetica grazie alla creazione diRinnovabili Solidali (CERS). Le CERS sonorealtà partecipate da più soggetti (come parrocchie,, imprese, associazioni, negozi, singoli cittadini) che investono sull’installazione diin modo da dividere spese e ricavi derivanti dal risparmio energetico ottenuto. L’energia in surplus si può mettere a disposizione dei vicini, in primis alle famiglie in difficoltà (di qui l’acronimo CERS con l’aggiunta della parola “solidale”). Il problema è che spesso mancano gli spazi. Difficilmente un tetto ad esempio di un grande condominio può essere sufficiente a soddisfare la domanda di tutti i condòmini. La soluzione è quella quindi di trovare un grande ...