Come LOL è diventato il nuovo cinepanettone

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lillo ce lo ha detto in anticipo: «Sono molto contento di avere partecipato a uno spettacolo perfetto per il Natale. LOL Xmas Special è un condensato di gag dal ritmo esplosivo». Lo ha fatto in occasione della presentazione del programma in un locale storico della vecchia periferia di Milano, lo Spirit de Milan, senza nascondere un entusiasmo ampiamente condiviso dagli altri partecipanti deldy show. Nel frattempo LOL Xmas Special, la puntata di Natale dell'ormai celeberrimo spettacolo di comicità, è approdata in streaming su Prime Video a partire dal 19 dicembre. E ha subito fatto centro. «È stata un’esperienza davvero speciale. Mara Maionchi, Frank Matano, Maria Di Biase, Michela Giraud e Mago Forest sono stati strepitosi. Dovrei aggiungere un ‘purtroppo’, visto che l’unica regola di questo show è non ridere, ma io amo troppo la comicità». Il mattatore della ...