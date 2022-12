Clavdio | fuori il nuovo album

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) È uscito lo scorso 16 dicembre Guerra Fredda, ildiper Bomba Dischi. Guerra Fredda è un’intensa e profonda raccolta di pensieri e riflessioni, un diario intimo dal sapore agrodolce scritto a cuore aperto, mese dopo mese, in cui l’artista si mette in discussione e racchiude le sensazioni ed emozioni vissute negli ultimi anni. Un guanto di sfida lanciato a se stesso, una battaglia di parole e sentimenti combattuta spogliandosi di ogni armatura, con sincerità e coraggio. Un conflitto così interiore e personale da riuscire a farsi universale, collettivo, condiviso. Il disco segna l’atteso ritorno del cantautore romano dopo i successi raccolti dal singolo d’esordio Cuore nel 2018 (entrato subito nel circuito radio mainstream e che ha raccolto milioni di visualizzazioni sulle piattaforme digitali), ...

