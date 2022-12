Claudio Locatelli | il giornalista colpito in Ucraina | «Eravamo il bersaglio dei russi | siamo vivi per un soffio»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Non ha dubbi, ilfreelance italiano che insieme al collega Niccolò Celesti è statoin un raid missilistico a Cherson, in. I, racconta, «ci hanno preso di mira», hanno seguito la loro auto e hanno iniziato a sparare colpi di artiglieria. «Abbiamo rischiato la vita molte volte, ma non ci sono mai stati così tanti indicatori che fossimo noi il», ha detto in una seguitissima direta su Facebook in cui ha ricostruito l’accaduto. «Hanno continuato a provare a colpirci, ci sono state circa venti esplosioni intorno a noi, finché gli ucraini non hanno risposto ai colpi di artiglieria», sottolinea il, «nell’area non c’era nessuno, c’solo noi, a bordo di una ...

