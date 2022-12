Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono diventati genitori | l’annuncio e la prima foto della bambina

Leggi su biccy

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lo scorso 22 giugnohanno confermato che presto sarebbero. In una storia Instagram l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha annunciato di essere incinta. “Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli, Ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che maiIl nostro fagiolino/a”. Ieri notteha aggiornato i follower con una serie di storie in ospedale: “Sveglia presto oggi e andiamo verso l’ospedale e vi tengo aggiornati. ...