Civitavecchia | dalla Regione 500mila euro per ristrutturare lo stabile all’interno del Parco “Yuri Spigarelli”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)– “Esprimo grande soddisfazione per il finanziamento dideliberatoGiunta dellaLazio per la ristrutturazione dellositodel” di, che per anni ha ospitato il Centro Arcobaleno con le attività e i laboratori per i ragazzi disabili organizzate dall’ASPROHA”. Così, in una nota, la consigliera regionale Marietta Tidei. “Si tratta di uno stanziamento che consentirà il primo stralcio dei lavori, – spiega – attesi da anni. Mi auguro che possa essere finanziato ulteriormente il prossimo anno, in modo da consentire il completamento dell’intervento di ristrutturazione e permettere all’associazione stessa di ...