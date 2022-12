(Di mercoledì 21 dicembre 2022) (Adnkronos) -sono state liberate in natura nella zona montuosa della Sierra Arana, nella provincia andalusa di Granada, nell'ambito di un programma di riproduzione in espansione volto a conservare una delle specie feline più minacciate al mondo. Nel 2002, la lince iberica era sull'orlo dell'estinzione a causa del bracconaggio, incidenti stradali e perdita di habitat. All'epoca erano stati registrati solo 94 esemplari in Spagna e nessuno in Portogallo, ma grazie al successo del programma di protezione, alla fine del 2020 la popolazione della lince iberica aveva superato i 1.000 esemplari.

Adnkronos

... con i piedi congelati incollati alle scarpe, è stato salvato da una Ong in piena notte, a... Lo popolano bisonti, orsi bruni,, lupi, aquile con tre metri di ali che quando scendono in ......in Master Round (le primesquadre in classifica) e in Qualification Round (le seconde)... i Mastini stessi, il Caldaro e il Pergine con leche hanno battuto i Lucci nell'ultimo turno ... Cinque linci iberiche popoleranno l'Andalusia (Adnkronos) - Cinque linci iberiche sono state liberate in natura nella zona montuosa della Sierra Arana, nella provincia andalusa di Granada, ...