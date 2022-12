ilmessaggero.it

Cosa dicono i numeri Da inizio pandemia laha contato 5.242 decessi, una cifra bassissima in un Paese con 1,4 miliardi di abitanti. Questo risultato è stato però ottenuto con oltre due anni di ...Da www.ilsole24ore.com covid in9 L'uscita improvvisa delladalla politica 'Zero - Covid' potrebbe portare a quasi un milione di morti, secondo un nuovo studio, mentre il paese sta già vivendo un'ondata senza precedenti ... Cina, forni crematori al collasso e servizi in tilt dopo l'addio alla politica “Covid zero” La Cina due settimane fa ha detto addio alla politica Covid zero, spinta dalle crescenti proteste. Ma il Paese è un colosso in cui la popolazione anziana è vaccinata con percentuali ...La Cina si trova nel caos a causa del boom di contagi Covid. People rushed to the pharmaceutical factory to buy ibuprofen, not to get a better price. This is one of the consequences of the #CCP's doin ...