Cina | Banca centrale immette liquidità per 22 | 97 mld di dollari

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Pechino, 21 dic. (Adnkronos/Xinhua) - Lacinese ha effettuato mercoledì 160 miliardi di yuan (circa 22,97 miliardi di) di operazioni di pronti contro termine per mantenere lanel sistemario, tra cui 19 miliardi di yuan di pronti contro termine a sette giorni al tasso di interesse del 2% e 141 miliardi di yuan di pronti contro termine a 14 giorni al tasso di interesse del 2,15%. L'operazione mira a mantenere unaragionevole e sufficiente nel sistemario alla fine dell'anno, ha dichiarato la. Il pronto contro termine è un processo in cui laacquista titoli dalle banche commerciali attraverso un'asta, con l'accordo di ...

