(Di mercoledì 21 dicembre 2022) A fare i tradizionalisti si corre il rischio di trasformarsi in. Anche in uno sport, il ciclismo, dove la componente storica ha un peso e il presente, in un modo o nell’altro, finisce spesso perre accanto al passato. È mai cambiata troppo la bicicletta da quando è stata inventata a oggi. Il sistema meccanico che determina il movimento è sempre lo stesso: una corona dentata mossa dalle pedivelle che ne muove un’altra attaccata alla ruota posteriore. Tutto il resto è arrivato dopo: nulla è mutato, ma tutto è diverso e continua a evolversi. Viene da chiedersitra tanti appassionati cheno su telai leggerissimi, magari dotati di cambio elettronico, che monitorano le proprie uscite su ciclocomputer satellitari, ci siano tanti problemi ad accettare le mutazioni del ciclismo. Soprattutto ...

Ciclisti reazionari. Perché rulli ed ebike disturbano tanto chi pedala La notizia che Luca Vergallito sia riuscito a ottenere un contratto professionistico con la Alpecin-Fenix anche grazie alle sue performance su Zwift ha generato sorpresa e commenti acidi.