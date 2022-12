Ciclismo | Vingegaard | “Il Giro non è un’opzione Sono pronto a rivincere il Tour de France”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Ilmi piace, ma non èadesso. Voglio tornare alcon il numero 1 sulla schiena”. Queste le parole di Jonas, vincitore dell’ultimodechiamato a confermarsi nel 2023. “Ho vinto ila rivincerlo – ha detto il 26enne ai microfoni de La Gazzetta dello Sport – Non mi preoccupo della pressione, devo solo credere in me stesso e fare il meglio che posso. Ilha tante cronometro e si adatta a me, ma ilè duro: a prima vista pensavo che si adattasse più a Pogacar, ma più lo guardo e più mi si adatta. Col de la Loze e Grand Colombiereperfette, salite da 10 km e oltre” SportFace.

SPORTFACE.IT

La prossima edizione sarà speciale, con Jonascon il numero 1 sulla schiena e la mia ... Nibali, hanno ottenuto grandi risultati in un'età avanzata, perché non potrei farlo io Il...Il corridore dell'Israel - Premier Tech non nasconde le difficoltà: 'Difficile raggiungere il livello di Pogacar e, ma... ... Ciclismo, Vingegaard: "Il Giro non è un'opzione. Sono pronto a ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Anche se il 2022 di Pogacar non vede una vittoria in un grande giro, la sua stagione è comunque positiva grazie a due Classiche ...