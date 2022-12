Ciclismo su pista | il quartetto femminile dell’Italia si consacra e vince l’oro ai Mondiali – VIDEO

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Siamo in chiusura di 2022, ed è arrivato il momento di tirare un po’ le somme. E di sfogliare un po’ l’album dei ricordi di questo anno solare che, come sempre, ha regalato delle gioie e dei dolori. Ma siamo qui per riportare alla mente quei momenti che ci hanno lasciato sorrisi e tanta gioia. Uno di questi arriva daidisudi Quentin-en-Yvelins, in Francia. Ed è ancora più bella perché totalmente inaspettata grazie a Elisa Balsamo, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini e Martina Alzini nell’inseguimento a squadre. Dove le speranze erano riportate un po’ tutte sui soliti nomi. Sorrisi a trentadue denti per la finale tutta azzurra tra Filippo Ganna e Jonathan Milan, abbiamo esultato per Elia Viviani sul tetto nel mondo nell’eliminazione e per Martina Fidanza nello scratch. ...