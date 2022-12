Ciclismo | Sam Bennett | ' Il 2022 è stato frustrante | ma ho tutto per riprendermi' - Sport - Altri Sport

QUOTIDIANO NAZIONALE

La voglia di riscatto dell'irlandese: 'Avevo ogni mezzo per fare bene ma purtroppo non è andata così: ora sogno la maglia verde al ...Prosegue Bennett: ' Adesso sembrerebbe essere tutto sulla giusta strada, i risultati arriveranno. Obiettivi cui puntare Penso sicuramente alla maglia verde del Tour de France; ci sono già riuscito (... Ciclismo, Sam Bennett: "Il 2022 è stato frustrante, ma ho tutto per riprendermi" Archiviare una stagione (quella del 2022) che non è andata come previsto è il primo passo per prepararsi al meglio per il 2023; non è solo una questione di pianificazione delle corse cui partecipare o ...Negli ultimi anni la geografia del ciclismo si è arricchita con l'Irlanda, che può contare su stelle quali Sam Bennett ed Eddie Dunbar ...