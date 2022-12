Ciclismo | Cordiano Dagnoni | “Il 2022 ci ha portato 130 medaglie”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Parole di soddisfazione arrivano dal presidente della Feder, a margine del Giro d’Onore che è andato in scena nel Castello Visconteo di Cassano d’Adda (Milano). Il massimo dirigente della FCI ha valutato i risultati della stagione e le sue affermazioni sono state chiare. “Ilci ha130. Un numero che va oltre ogni più rosea aspettativa. Volevamo le tre cifre dopo le 97 del 2021, ma non avremmo mai pensato di vincere così tanto. Ora sarà difficile superare questa asticella, ma non abbiamo mai avuto paura di nuove sfide“, ha affermato(fonte: Ansa). “Il finale di stagione è stato un susseguirsi di emozioni: il record dell’ora di Ganna, i trionfi ai Mondiali su pista. Vedere una campionessa del mondo come Elisa ...