Chiara Ferragni | Leone si tinge le unghie «come mamma e papà»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022), primo genito die Fedez, a soli quattro anni conquista il titolo di “baby attivista“, diventando il simbolo del Genderless. L’influencer ha condiviso una storia su Instagram in cui suo figlio mostra orgoglioso la sua manicure colorata per imitare, il figlio didiventa “baby attivista” La storia di«Leo ha voluto lecolorate» ha scrittonel video in cui riprende suo figlio mentre mostra le suesmaltate color verde petrolio. A soli 4 annisi guadagna il titolo di “baby ...

Outfit per le Feste:e la gonna di pelle nera, proposte e varianti Outfit per le Feste: altre gonne da non perdere Nel mondo della moda ci sono chiare tendenze e trend per la stagione invernale 2022/2023 e,...Proprio nelle ultime ore, la sorella diha celebrato il Natale 2022 con una festa a tema nella sua casa a Milano insieme al team del suo brand ValentinaStudio Vieffe . Il ...In bikini sotto la neve. Francesca Ferragni è forma splendida. La più grande delle sorelle Ferragni ha lasciato i suoi follower senza parole pubblicando alcune foto scattate qualche settimana fa alla ...Chi sarà la terza conduttrice di Sanremo 2023 al fianco di Amadeus Il suo nome è trapelato nelle ultime ore via web!