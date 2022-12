Chi ha vinto Miss Italia 2022? Il nome della vincitrice

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Chi hail titolo di? Se lo domandano probabilmente in molti perché proprio questa sera, dopo non poche polemiche, si è tenuta la finale del concorso di bellezza, quello che fino a poco tempo fa veniva trasmesso in onda e in diretta su Rai 1. Chi delle 21 finaliste, che provengono da ogni Regione, ha preso il postodel 2021, Zeudi di Palma?, stasera la finale: chi sono le finaliste, orario e dove vederla in diretta tv Chi èDopo diverse selezioni, oggi a Roma, nei saloni del Centro Congressi Multimediale del Crowne Plaza Roma St. Peter’s si è tenuta la finale di. Che ...