Chi è Tata Carla | la governante al Grande Fratello Vip 2022?

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Nelle ultime ore si è fatto un gran parlare di, laentrata nella casa delVipper mettere in riga alcuni dei protagonisti del reality show. I telespettatori curiosi stanno cercando di scoprire notizie su questa signora molto simpatica che ha fatto il suo debutto in tv e che è ladi Alfonso Signorini, donna a cui lui non rinuncia mai.ha 73 anni e conosce Alfonso Signorini da tanto tempo visto che è la suaa Cortina d’Ampezzo. Laha origini altoatesine anche se poi ha deciso di trasferirsi proprio a Cortina d’Ampezzo. Donna rigida e dal carattere severo è nata per mettere in riga le persone e dovrà fare un...