Chelsea | il nuovo dt | «Qui il miglior progetto al mondo»

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Le parole di Christopher Vivell,direttore tecnico del. Tutti i dettagli e le ultime sul club londinese Christopher Vivell è appena stato ufficializzato comedirettore tecnico del. Il dirigente si è quindi espresso sulle potenzialità deldel club londinese. PAROLE – «Ilsta costruendo ilpiù eccitante del calcio mondiale e sono estremamente orgoglioso di essermi potuto unire a questo club. C’è tanto potenziale per continuare a vincere, sviluppare e far crescere. Sotto la nuova gestione tecnica c’è la chiara ricerca di una filosofia sostenibile e legata all’uso di analisi, data e innovazione. Sto guardando al futuro mentre faccio la mia parte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

