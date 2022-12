Charlie Gnocchi rivela che cosa farà dopo il GF Vip 7 | due famiglie da mantenere

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda lo scorso lunedì, 19 dicembre 2022,è stato il concorrente meno votato al televoto da parte del pubblico. Per questo l’uomo è stato definitivamente eliminato. C’era da aspettarselo. Appena pochi giorni prima,era già stato eliminato in un precedente televoto. Arrivato in studio aveva scartato il bussolotto trovando il biglietto di ritorno per la Casa.era stato fortunato, ma la decisione dei telespettatori non ha fatto sconti. Cheil vipponel’eliminazione dal GF Vip 7? GF Vip 7,parla per la prima voltal’eliminazionel’eliminazione dal GF Vip 7, ...