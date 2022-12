Champions | Lione-Juventus Women 0-0 | bianconere eliminate

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Volge al termine il cammino in questaLeague delle, frenate sullo 0-0 in casa del. Al “Groupama Stadium”, la squadra di Montemurro non trova il guizzo decisivo per superare l’ostacolo transalpino e chiude il proprio girone al terzo posto. Il che equivale a dover abbandonare la propria avventura in Europa. Si spegne così anche il sogno di poter avere, per la prima volta nella storia del nostro movimento, ben due rappresentanti italiane ai quarti di finale. Obiettivo invece raggiunto dalle ragazze di Sonia Bompastor, senza correre troppi rischi e con un dispendio controllato di energie e sforzi. Andiamo allora a ripercorrere la storia di questo, una partita condita di amarezza, delusione e ...

gara valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo C della fase a gironi dellaLeague Femminile 2022 - 2023 . In testa al Gruppo C ci sono Arsenal eappaiate con 10 punti; la