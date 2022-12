Champions League | Milano e Conegliano senza problemi anche in Europa

Sportando

Dopo il trionfo in Qatar Messi ha deciso di proseguire la sua avventura a Parigi dove con Mbappè e Neymar punta alla, il vero obiettivo del club pariginoAlba Blaj - Milano 1 - 3 (25 - 20 16 - 25 21 - 25 21 - 25) Con qualche brivido di troppo il Vero Volley Milano trova in Romania la seconda vittoria in, superando l'Alba Blaj. Dopo un primo set in cui le lombarde si fanno sorprendere dall'aggressività delle avversarie, Orro e compagne solo a sprazzi e nei momenti chiave fanno valere ... Reggio Emilia perde con Bonn ed è eliminata dalla Champions League CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Conegliano travolge 3-0 Mulhouse con disarmante facilità. Alessia Gennari MVP (8 punti), molto bene Isabelle Haak e Asia Wolosz.Serviva solo una vittoria alle ragazze di Montemurro per agguantare i quarti di finale, ma contro le campionesse in carica termina 0-0. Le francesi passano come seconde dietro lo straripante Arsenal ...