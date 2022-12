ilGiornale.it

Pranzi, buffet e, quello che ci aspetta a Natale è davvero un campo di guerra culinaria: n on ingrassare ... Alinvece, evita (o assumi con parsimonia) gli alcolici, che contengono le ...... dice il virologo dellUniversità di Milano, che si diceall'abrogazione del tampone in ... Il medico suggerisce di fare un tampone prima di partecipare aidelle feste natalizie, 'ma ... Cenoni “al contrario” e campane: Natale nelle royal family d'Europa Il Natale è alle porte e con esso tornano le grandi rimpatriate in famiglia e con gli amici. Fin qui tutto bene se non fosse che, purtroppo, lo spettro del Covid non può dirsi completamente archiviato ...Secondo la tradizione non esiste un Natale romagnolo senza abbondanti e fumanti cappelletti in brodo, seguiti da piatto di bollito misto ...