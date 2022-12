C' è Posta Per Te 2023 anticipazioni | chi sono gli ospiti di Maria De Filippi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Il sabato sera tornerà in mano diDemolto presto. Dopo la fine di Tu Si Que Vales, Mediaset ha pensato di piazzare Grande Fratello Vip, ma nello scontro contro Ballando con le Stelle i risultati d'ascolto nonstati dei migliori. Un grande errore da parte dell'azienda; la puntata di sabato 17 dicembre scorso è stata la meno vista fino ad ora dell'attuale edizione (16.25% - 2.104.000 spettatori). Per fortuna dal 7 gennaioil sabato sera di Canale 5 tornerà a volare in share e telespettatori grazie alla nuova edizione di C'èPer Te. Tante le nuove storie cheDeracconterà in studio e tante anche le persone che si succederanno dinanzi alla busta. Il people show più amato del pubblico invernale del sabato sera porterà alla luce ...

SuperGuidaTV

Nel programma teen conduce un ironico e irriverente Angolo dellaoltre che alcuni talk e momenti musicali. Un talentonulla acerbo e già prontissimole sfide successive. Lara Croft Dopo ......fare quello che piace è il primo passoil successo . E non abbiate paura di sbagliare perché attraverso gli errori si cresce e possono aprirsi nuove strade, a volte inaspettate . Oggi lain ... C’è Posta per te 2023 quando in onda: Maria De Filippi torna dopo l’Epifania ACO ha annunciato che per la gara del 10-11 giugno sul Circuit de la Sarthe non ci sono più biglietti a disposizione, mentre restano pochi posti per vedere Prove Libere e Qualifiche. In vista un nuovo ...L’iniziativa della Protezione Civile di Calderara di Reno e dell’associazione Bimbo Tu: presente anche l’astronauta Paolo Nespoli. I peluche arrivano dal cielo ...